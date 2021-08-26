Брюссель, 26 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Следующий раунд переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в рамках брюссельского диалога пройдет в начале сентября. Об этом написал специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак на своей странице в «Твиттере» 26 августа.

Gugganij Мирослав Лайчак

Лайчак написал, что этот вопрос он обсудил с представителями обеих сторон.

«Сегодня у меня были важные, отдельные переговоры с первым заместителем премьер-министра Косово Бесником Беслими и с директором сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петром Петковичем о подготовке к следующей встрече на уровне главных переговорщиков в начале сентября», — написал Лайчак.

Ранее президент Вучич заявил, что в этом месяце он не получил приглашение в Брюссель на новый раунд переговоров с Приштиной, но если такое приглашение поступит, то он намерен его принять.