Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» примет московский ЦСКА. Матч пройдет в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В стартовом составе «армейцев» выйдет Антон Заболотный, недавно восстановившийся от травмы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенит – ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков — Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев — Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Далер Кузяев, Малком — Сердар Азмун.

ЦСКА: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Виктор Васин — Иван Обляков, Максим Мухин — Федор Чалов, Чидера Эджуке, Алан Дзагоев — Антон Заболотный.

На данный момент ЦСКА с девятью набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Зенит», набравший одиннадцать очков, расположился тремя строчками выше.