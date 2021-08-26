Москва, 26 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Пятая вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрирована в России. Данные внесены в реестр государственных лекарственных средств.

Kremlin.ru Сотрудники ГНЦ ВБ Вектор на встрече Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19

Это вакцина разработана центром «Вектор» (Новосибирская область), как и «ЭпиВакКорона». Она также создана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19.

Новая вакцина вводится в два этапа: между прививками должно пройти как минимум 14 дней.

Напомним, первой вакциной в мире от COVID-19 стал российский «Спутник V», «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована второй. Кроме того, в России созданы и зарегистрированы ещё две вакцины от коронавируса — «КовиВак» и «Спутник Лайт».