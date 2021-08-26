Минск, , 20:32 — REGNUM Поток нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз не ослабевает. По данным литовских пограничников, за минувшие сутки они пресекли незаконное проникновение с белорусской территории 150 нелегалов, а латвийские пограничники отчитались за 101 развёрнутого обратно в Белоруссию нелегала.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С июля прибалтийские пограничники действуют в режиме чрезвычайной ситуации, созданной резко возросшими потоками нелегальных мигрантов из Белоруссии. Почти все нарушители государственной границы являются гражданами третьих стран — преимущественно Сирии, Ливии и Афганистана.

Евросоюз обвинил Александра Лукашенко в целенаправленном создании миграционного кризиса. Постсоветские прибалтийские республики запросили помощь ЕС для обустройства заборов на границе с Белоруссией.

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