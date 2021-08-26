Глава СКР взял на контроль дело о вырезанной почке в одной из больниц Ямала
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 26 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским персоналом Ноябрьской городской больницы ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.
Kremlin.ru
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
В средствах массовой информации выявлена информация о том, что в центральной Ноябрьской больнице 46-летнему мужчине был неправильно поставлен диагноз и проведена операция, была вырезана здоровая почка, а сам он впал в кому.
По данному факту следственными органами СУ СК России по ЯНАО организована и проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.