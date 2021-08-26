Карталы, Челябинская область, 26 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области поймали гражданина, подозреваемого в присвоении более 320 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Деньги

За помощью в полицию обратился мужчина 1998 года рождения и рассказал, что у его фирмы похитили эту сумму денег. Подозреваемым оказался его ровесник, работавший у него кладовщиком. Также выяснилось, что он похищал деньги в течение долгого времени.

Сейчас гражданину грозит до шести лет колонии. Пока он отпущен под подписку о невыезде.