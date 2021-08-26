Москва, 26 августа, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В десять раз будет увеличен штраф для тех автомобилистов и мотоциклистов, которые не дают спать по ночам жителям Москвы ездой на скорости без глушителя, сообщил 26 августа московский мэр Сергей Собянин на своём сайте.

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Отметив, что просьбы решить проблему «ночных гонок» поступают от жителей Москвы, глава города заявил, что нынешний штраф в размере 500 рублей — это «как мёртвому припарка».

Собянин «Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф пять тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом».

В гордуму Москвы скоро будет внесён проект закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Кроме того, «надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку», чтобы там выяснять, почему у автомобиля нет глушителя или почему он «не работает, как требуется», добавил московский мэр.