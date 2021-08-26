Озёрск, Челябинская область, 26 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области осуждён за незаконный оборот алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Alex Brown Алкоголь

Следователи установили, что преступление было совершено в 2019—2020 годах. По сговору со своим 30-летним сыном гражданин приобрёл алкоголь неустановленного производства на общую сумму более 320 тыс. рублей. На ней оказались этикетки с изображением известных товарных знаков. Размер ущерба правообладателям превысил 500 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому три года условно. Отметим, причинённый ущерб к настоящему времени возмещён.