Адыгея демонстрирует рост экономических показателей
Майкоп, 26 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Республике Адыгея прогнозируют рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%. Об этом было заявлено 26 августа на заседании правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, на котором обсуждались предварительные итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.
Как сообщил министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. По прогнозу, восстановление экономической активности позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%, а ожидаемый ВРП достигнет 149,5 млрд рублей.
По приведенным данным, в первом полугодии 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 34 263,3 рубля или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6% и сложились в размере 29 441,5 рублей. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%.
За первое полугодие зафиксирован индекс потребительских цен на уровне 4,1%, что является одним из самых низких показателей инфляции среди субъектов ЮФО. Как пояснили в правительстве, снижению уровня цен способствует проведение в республике продовольственных ярмарок — их за полгода проведено 650 ярмарок.
Уровень зарегистрированной безработицы за первое полугодие снизился до 1,3%, общей безработицы — до 8,3%, а к концу года ожидается снижение безработицы до «допандемийного» уровня.
Высокими темпами растет строительство — за первое полугодие в этой отрасли выполнено работ на сумму 7,5 млрд рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 120,1%. Введено в эксплуатацию 204 тыс. кв. метров жилья, что в два раза больше, чем в январе-июне 2020 года.
Снижение объёмов производства отмечается в аграрном секторе, это связано со сложившимися агроклиматическими условиями и со снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур. В то же время растут объёмы промпроизводства — предприятиями республики отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 30,2 млрд рублей, что составило 103,3% к соответствующему периоду прошлого года. Индекс промпроизводства достиг 108,1%.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Республика Адыгея заняла 11-е место рейтинга. Сейчас в республике реализуется 27 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 37 млрд рублей.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективное использование земель сельхоз назначения и не допускать снижения набранных темпов производства в отрасли. Также он поставил задачу стимулировать предпринимательскую активность в реальном секторе.
Также он обратил внимание на необходимость легализации зарплат в реальном секторе экономики, подчеркнув, что проводить эту работу нужно с участием правоохранительных и контролирующих органов. Объективная картина по отраслям позволит принимать точечные решения для повышения благосостояния граждан.
Также пристальное внимание руководства республики нацелено на сдерживание цен, особенно в сфере продовольствия.