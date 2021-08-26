Майкоп, 26 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Республике Адыгея прогнозируют рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%. Об этом было заявлено 26 августа на заседании правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, на котором обсуждались предварительные итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Как сообщил министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. По прогнозу, восстановление экономической активности позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%, а ожидаемый ВРП достигнет 149,5 млрд рублей.

По приведенным данным, в первом полугодии 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 34 263,3 рубля или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6% и сложились в размере 29 441,5 рублей. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%.

За первое полугодие зафиксирован индекс потребительских цен на уровне 4,1%, что является одним из самых низких показателей инфляции среди субъектов ЮФО. Как пояснили в правительстве, снижению уровня цен способствует проведение в республике продовольственных ярмарок — их за полгода проведено 650 ярмарок.

Уровень зарегистрированной безработицы за первое полугодие снизился до 1,3%, общей безработицы — до 8,3%, а к концу года ожидается снижение безработицы до «допандемийного» уровня.

Высокими темпами растет строительство — за первое полугодие в этой отрасли выполнено работ на сумму 7,5 млрд рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 120,1%. Введено в эксплуатацию 204 тыс. кв. метров жилья, что в два раза больше, чем в январе-июне 2020 года.

Снижение объёмов производства отмечается в аграрном секторе, это связано со сложившимися агроклиматическими условиями и со снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур. В то же время растут объёмы промпроизводства — предприятиями республики отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 30,2 млрд рублей, что составило 103,3% к соответствующему периоду прошлого года. Индекс промпроизводства достиг 108,1%.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Республика Адыгея заняла 11-е место рейтинга. Сейчас в республике реализуется 27 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 37 млрд рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективное использование земель сельхоз назначения и не допускать снижения набранных темпов производства в отрасли. Также он поставил задачу стимулировать предпринимательскую активность в реальном секторе.

«Весь инструментарий для этого есть, мы создали центры поддержки бизнеса во всех муниципалитетах. Доводите до населения информацию о действующих мерах поддержки», — потребовал Кумпилов.

Также он обратил внимание на необходимость легализации зарплат в реальном секторе экономики, подчеркнув, что проводить эту работу нужно с участием правоохранительных и контролирующих органов. Объективная картина по отраслям позволит принимать точечные решения для повышения благосостояния граждан.

Также пристальное внимание руководства республики нацелено на сдерживание цен, особенно в сфере продовольствия.

«Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что сельхозпроизводители должны иметь возможность напрямую продавать свою продукцию потребителям. Во всех муниципалитетах республики организована работа ярмарок. Нужно контролировать, чтобы товары на них продавались по сниженным ценам — на уровне отпускных цен предприятий. Люди должны видеть разницу с ценами в магазинах», — сказал Мурат Кумпилов.