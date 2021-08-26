Агенты Роналду ведут переговоры с «Ювентусом» о будущем игрока
Турин, Италия, 26 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Представители футболиста Криштиану Роналду в четверг, 26 августа, провели встречу с руководителями «Ювентуса», передают итальянские СМИ.
Mariya Butd
Криштиану Роналду
Обсуждалось продолжение карьеры 36-летнего футболиста. По данным осведомленных источников, договоренности достигнуто не было.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Ювентус» до конца лета 2021 года и перейти в ПСЖ или «Манчестер Сити».