Турин, Италия, 26 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Представители футболиста Криштиану Роналду в четверг, 26 августа, провели встречу с руководителями «Ювентуса», передают итальянские СМИ.

Mariya Butd Криштиану Роналду

Обсуждалось продолжение карьеры 36-летнего футболиста. По данным осведомленных источников, договоренности достигнуто не было.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Ювентус» до конца лета 2021 года и перейти в ПСЖ или «Манчестер Сити».