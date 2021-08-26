26 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 20:18 — REGNUM Отчаянная попытка реанимировать в российском информационном пространстве блогера Алексея Навального особого эффекта не возымела, о чем красноречивее всего свидетельствует реакция на серию его интервью популярных телеграм-каналов. Нельзя сказать, что в мессенджере вообще проигнорировали эту тему, но отнеслись к ней как-то совсем по-философски, словно одиозного деятеля уже не рассматривают как значимую медийную фигуру. В свете всей этой ситуации так и хочется сравнить происходящее с попыткой воскрешения политического трупа, если бы не сомнения, а был ли вообще этот человек политиком.

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«Повестка в отношении сидящего А. Навального, выраженная пока в основном в раздаче интервью зарубежным изданиям с по большей части однотипными рассуждениями о будущем путинской Вертикали и призывами ужесточить санкционный режим в отношении представителей Системы, уже отделилась от повестки всей несистемной «оппозиции в изгнании», — пишет телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Автор публикации обращает внимание на то, что отбывающему свой срок блогеру разрешают заниматься общественной деятельностью и не ограничивают возможности высказывать свое мнение. Однако надеяться на то, что Навальный в итоге сможет избежать наказания, не стоит. Даже под давлением Запада российские власти не станут выпускать его раньше положенного срока, убеждает своих читателей телеграм-канал.

«Пока А. Навальный довольствуется интервью, внутри ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) заметен раскол по финансовому признаку: вся ресурсность находящейся за границей оппозиции достаточно ощутима за счёт гражданской поддержки, но самые последние расследования структуры, все более заметно имеющие своих спонсоров (…) уже говорят о заметном преображении деятельности ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) в сторону «отработки заказов», — пишет «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Алексей Навальный на шествии памяти Бориса Немцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подводя итог своим рассуждениям, автор приходит к выводу, что власти безразличны к одиозному блогеру. И если «КАК-ТО ВОТ ТАК» пытался анализировать ситуацию, то многие «телеги» сделали интервью Навального западным СМИ предметом иронии и едких насмешек. В числе таковых оказался и телеграм-канал «Бойлерная», который среди задач интервью назвал устранение противоречий в словах блогера.

«С одной стороны — рассказать о том, какой в его колонии жесткий режим, как там за ним следят, не спуская ни на минуту глаз, как администрация контролирует все без исключения аспекты жизнедеятельности пенитенциарного учреждения. С другой — дать понять, что «недоотравленный» российскими спецслужбами проворовавшийся оппозиционер все еще находится под угрозой, что в любой момент его трусы могут густо намазать «новичком», — язвительно заметил автор публикации.

Однако попытка эта возымела обратный эффект. Вместо того чтобы сгладить противоречия, интервью лишь усилило их, считает телеграм-канал.

«Получилось банально: «ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют». Оказывается, российская власть слишком одержима идеей порешить своего главного врага, чтобы пытаться просчитывать ее возможные будущие ходы на рациональном уровне. На самом деле, к этим заявлениям больше подходит другой анекдот. Про мужика, рассказывающего друзьям про нападение злоумышленников, которые предложили ему или отдаться, или умереть: «Короче говоря, убили меня, ребята…» — высмеял телеграм-канал жалобы Навального.

Одними остротами блогер не отделался и, помимо насмешек в свой адрес, получил от телеграм-сообщества приговор — его персону сочли отработанной и уже неинтересной западным покровителям.

«В грузинском варианте Навальный утверждает, что люди в силу менталитета не видят разницы между санкциями против олигархов и страны, в американском он сетует, что санкции намеренно были сделаны так, чтобы не затронуть олигархов. В целом создается впечатление, что Вашингтон просто решил слить отыгранную фигуру Навального, но ещё по инерции будет предоставлять иногда ему и другим экстремистам трибуну в своих СМИ», — написал телеграм-канал «Андрей Вышинский».

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

Разочарование Навальным, судя по всему, характерно не только для его высоких покровителей, но и для обычных последователей. Так, в одном из либеральных телеграм-чатов пользователи с удивительным для приверженцев подобных идей здравомыслием возмутились постам, упрекавшим население в нежелании массово поддерживать блогера. Примечательно, что бывшие сторонники Навального между собой начали презрительно называть экс-кумира «царем».

"Опять народ неподходящий оказался. Не занёс на своём горбу господ в кабинеты власти. Впрочем, господа ведь и не просили даже отбивать царя, возвращающегося на родину, а народ намёков не понял», — высказал, вероятно, разделяемое многими другими мнение пользователь под ником Иван.

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