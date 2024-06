Техас, США, 26 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Американская пост-рок-группа Explosions In The Sky анонсировали новый саундтрек. «Big Bend (Original Soundtrack for Public Television)» будет сопровождать новый документальный фильм о природе от PBS под названием «Биг-Бенд: Дикая граница Техаса». Саундтрек выйдет 1 октября. Explosions In The Sky поделились ведущим синглом «Climbing Bear». Артисты также выложили трек-лист грядущего релиза.

«Биг-Бенд: Дикая граница Техаса» премьера состоялась на канале PBS в Соединенных Штатах и в других странах в начале этого года. Часовой фильм рассказывает о жизни животных, обитающих в национальном парке Биг-Бенд в Техасе. Explosions In The Sky сами являются коренными жители Техаса, были привлечены для создания саундтрека в 2019 году.

Explosions In The Sky выпустили свой последний студийный альбом «The Wilderness» в 2016 году. В 2019 году группа отпраздновала свое 20-летие.