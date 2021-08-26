Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 26 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В городе Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Jakob Christensen Собаки

Напомним, инцидент произошёл 25 августа. Несколько собак во дворе дома напали на 9-летнего ребёнка, искусав его. Мальчику оказана медицинская помощь.

После проверки фактов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Фигуранты дела не уточняются. Однако отмечается, что в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа сотрудников администрации города и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.