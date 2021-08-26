Киев, 26 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Украина может уйти на новый локдаун в ноябре, заявил в интервью 26 августа главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Чиновник отметил, что в украинском минздраве рассматривают такой сценарий, при условии сохранения нынешней динамики заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем Кузин добавил, что при успешной массовой вакцинации населения от коронавируса локдаун можно будет отложить на декабрь-январь, или даже совсем не вводить.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, решение о региональном локдауне принимает местная власть, но в случае существенного ухудшения ситуации возможно введение общегосударственных ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки, 25 августа, на Украине обнаружили 1581 новый случайCOVID-19. Это существенно больше, чем в начале месяца, когда ежедневно фиксировали несколько сотен случаев. Сейчас вся территория Украины находится в условной «зелёной» эпидемической зоне, но эксперты предполагают, что уже в середине сентября регионы начнут выходить из неё.