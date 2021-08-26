Минск, 26 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 26 августа встретился с Виктором Шейманом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Чиновники обсудили реализацию белорусских проектов в дальнем зарубежье.

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Шейман доложил о выполнении поручений Лукашенко «по итогам поездки в страны Латинской Америки и иным вопросам, находящихся в сфере его ответственности», сказано в кратком официальном сообщении. В нём также отмечено: «Принимая в июне текущего года отставку Виктора Шеймана с поста управляющего делами президента Белоруссии, Александр Лукашенко просил его «не уходить далеко» и подставить плечо там, где это будет нужно. Речь в первую очередь шла о работе со странами дальнего зарубежья, которую курировал Виктор Шейман».

Напомним, отставка одиозного силовика накануне президентской кампании 2020 года не помогла Лукашенко добыть признание себя президентом. США, Евросоюз и их партнёры применили к официальному Минску экономические и политические санкции. По мнению экспертов, сближение установившегося в Белоруссии режима с коллегами из Зимбабве и других «стран-изгоев» на других континентах является естественным и закономерным, однако малопродуктивным.

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