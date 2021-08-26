Киев, 26 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Молдавии.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подчеркивается, что визит состоится по приглашению главы Молдавии Майи Санду.

Согласно источнику, в рамках визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Молдавии и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.

Напомним, что в январе этого года Зеленский и Санду провели первую за много лет встречу лидеров Украины и Молдавии в Киеве, на которой было заявлено о перезапуске тесного сотрудничества между странами. Весной отношения Киева и Кишинева были фактически поставлены на паузу из-за дела экс-судьи Чауса, которого похитили с территории Молдавии предположительно украинские спецслужбы.

24 августа празднование 30-летия независимости прошло на Украине.