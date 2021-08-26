Загреб, 26 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Сотрудники хорватской фирмы Webpower Adria с сентября будут выходить на работу всего четыре дня в неделю, но при этом размер их зарплаты не уменьшится. О намерении ввести в своей компании четырехдневную рабочую неделю сообщил 26 августа на своей странице в сети LinkedIn владелец Webpower Adria, голландец Ян де Йонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

«Компания Webpower Adria только что увеличила зарплату своим работникам на 20%. Но платит не деньгами, а свободным временем. Мы вводим четырехдневную рабочую неделю за эту же зарплату! Кроме того, мои коллеги сами решают, будут ли они работать в офисе или из дома», — написал де Йонг.

Отвечая на вопрос, как ое решился на такой шаг, де Йонг рассказал, что его вдохновили мировые компании, которые ранее уже ввели четырехдневную рабочую неделю, и их опыт показал, что сотрудники благодаря этому испытывают меньше стресса на рабочем месте и работают более продуктивно.

Напомним, что в 2019 году экс-премьер Дмитрий Медведев впервые предложил ввести четырехдневную рабочую неделю в России.