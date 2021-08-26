Салехард, 26 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 120 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 августа 46 985 заражений коронавирусом. Выздоровели 44 950 человек, 594 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).