Москва, , 18:57 — REGNUM В четверг, 26 августа, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Уникальное предложение»: с какими программами партии выходят к избирателям». Эксперты обсудили программное предложение партий. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

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Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил доклад «Программы партий: восприятие россиянами», в котором исследовалось отношение граждан к программам политических партий. Из него следует, что 13% россиян внимательно читают программы политических партий. 57% респондентов специально не изучают программы, но имеют общее представление об их содержании. Пассивно к предвыборным программам партий относятся 29% от числа опрошенных.

«Важно, что существенной дифференциации фокусированного интереса по возрастным группам мы не зафиксировали. По всем возрастным группам 13−15% заявили о том, что они фокусировано интересуются программами. Фоновый интерес выше среднего среди представителей группы «35−44 года», и тех, кто декларирует участие в выборах» — прокомментировал результаты Михаил Мамонов.

Доклад также охватывает вопрос о заинтересованности граждан в программах партий. 64% респондентов ответили, что им интересны программы партий, против 35%, которые не проявляют интерес к программным документам. Самой незаинтересованной возрастной группой является «18−25 года». Наиболее актуальной темой для освещения в программах партий респонденты отметили «социальную проблематику»: здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, поддержка семьи, материнства и детства. В первую пятёрку важных вопросов также вошла тема экономического положения — минимальный размер оплаты труда. В рейтинг также вошли проблемы, связанные с развитием регионов, экологией, охраной окружающей среды, работы ЖКХ. Менее актуальными темами для граждан оказались вопросы внешней политики, вакцинация населения от коронавируса и миграционная политика.

Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 25 августа 2021 г. методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1200 респондентов (граждане РФ в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», представил анализ предвыборных программ политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу VIII созыва. Согласно исследованию можно выделить 18 базовых тем, которые охватывают предвыборные программы партий. Наибольшее внимание партии уделили социальным темам, в том числе образованию и культуре (12 упоминаний), здравоохранению (11 упоминаний), жилищной (9 упоминаний) и пенсионной политике (10 упоминаний). Однако, экспертом было озвучено, что многие партии ограничиваются лишь декларированием самой цели, не погружаясь в описание механизмов реализации.

По мнению спикера, отличительной особенностью в этом электоральном цикле является то, что только одна программа — «народная» программа партии «Единая Россия» составлялась на основе предложений граждан. Программа была доработана и содержит в себе дорожные карты по реализации предложений. «Программа наполнена конкретикой. Там есть конкретные цели, задачи, шаги по выполнению, цифры и другие показатели, которые рассчитаны и связаны с реальностью. Например, программа реализации капитального ремонта 7300 школ расписана по годам», — отметил эксперт. Программный документ партии охватывает 17 из 18 основных тем. Важно отметить, что в программе выделяется молодежная политика — как продолжение принятых в июле 2020 года поправок в Конституцию РФ. Эксперт отметил, что эта программа нацелена на реализацию в жизни, в отличие от многих других, скорее, призванных привлечь внимание в период выборов.

В отношении малых партий, эксперт также упомянул, что новые партии гораздо сдержаннее в вопросах популизма. «В ряде программ мне удалось найти интересные инициативы, которые вполне реализуемы, несмотря на то, что партии можно назвать новичками в электоральном процессе. Стоит отметить инициативу партии «Новые люди», которая предлагает введение налоговых льгот за трудоустройство выпускников» — подчеркнул Александр Асафов.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, поделился своим подробным анализом десяти партийных программ. Программу КПРФ эксперт назвал опасной.

«Когда читаешь эту программу, возникает вопрос, а вообще коммунисты историю страны знают? Вот говорят, КПРФ осуществит программу второй целины, но первая целина была полностью провальная… То есть получается, что КПРФ, предлагая вторую целину, предлагает ограбить все земли, которые принадлежат сейчас регионам, которые только выбрались, и в сельском хозяйстве достигли каких-то успехов, бросить их непонятно куда, нанести грандиозный ущерб этой территории и затем опять же непонятно что сделать! Поэтому программу КПРФ я назвал непрофессиональной и популистской», — пояснил он.

Программу «Справедливой России» эксперт назвал «скромной и стеснительной». По его мнению, вместе с рядом конкретных умеренно-популистских мер соседствуют очевидно невыполнимые благие пожелания, а рядом с довольно скромными идеями — трескучие лозунги. Программу Коммунистов России — абсолютно нереалистичной. Программу «Зеленой альтернативы» — «имеющую радикальный экологический уклон»: не обращается к темам защиты прав граждан, бизнеса, развития экономики. В программе очевиден запретительный уклон. Программа «Яблока» также страдает сильным экологическим уклоном с предложением ряда непопулярных мер, а также отсутствием каких-либо намеков на источники финансирования всего предложенного. Программа «Новых людей» страдает недостатком знаний в области юриспруденции, политическим популизмом и напичкана недостаточно просчитанными экономическими инициативами.

Соглашаясь с Александром Асафовым, Павел Данилин, также отметил, что в отличие от всех иных, программа «Единой России» составлялась несколько месяцев и была представлена на II части съезда партии 24 августа 2021 года. Еще в июле был начат сбор наказов избирателей для составления «Народной программы». Для чего в интернете был открыт специальный сайт. Предложения в «Народную программу» стали основой при составлении предвыборной программы партии. Программа состоит из двух частей. Идеологической, описывающей базовые ценности партии. И практической, говорящей о том, как добиваться решения важных для страны проблем.

«В партии состоят и депутаты, и чиновники. И в этом смысле стратегический план в таком широком объеме является реальной проработанной стратегией развития страны. Так было и в прошлом году. Популизм партии заключается в истинной народности, и при этом программа «Единой России» охватывает все сферы и максимально конкретна. Это программа полноценная всеобщая (catch all), позволяющая рассчитывать на максимальный эффект в максимально широких группах электората», — заключил он.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ, в заключение рассказал, как соотносится наша повестка — программные предложения партий — с западной. В обоих повестках в фокусе внимания — борьба с пандемией. На Западе оппозиционные силы выступают против коронавирусных ограничений, а власть отстаивает их правомерность. У нас же, с одной стороны, оппозиция критикует за излишнюю жесткость, а с другой стороны, та же оппозиция, например, в лице партии «Яблоко», говорит о том, что власть слишком мягка. По мнению эксперта, власть как раз демонстрирует гибкость и здравый смысл, как в отношении борьбы с коронавирусом, так и в вопросах вакцинации.

Значимую долю занимает зеленая повестка и климат. Как пояснил спикер, в России серьезно зеленая повестка присутствует только у «Единой России». При этом сами зеленые партии вообще не претендуют на прохождение даже 3%-го барьера. А основная оппозиция, претендующая попасть в парламент, не считают это проблемами: с их точки зрения пожары и наводнения — это проблема «плохой власти», а не человечества.

Из консенсусов в нашей повестке среди партий эксперт выделил два. Первый — консервативный. У нас нет ни националистических, ни религиозных партий, в отличие от западных. Второй — «патриотический консенсус». Оборона и внешняя политика — не поле для дискуссий.

Эксперт также отдельно обратил внимание, что серьезный крен в политической повестке предвыборных программ партий, как и у западных, идет на устранение неравенства.

«В этом — огромная близость наших и международных повесток. Только у нас — это занимает даже больше места, чем в западных программах. И «всеохватное предложение» на это — в программе «Единой России». От раздач денег в левом стиле до создания условий для бизнеса, запрета на проверки в тяжелое время — уже в «право-центристском» ключе если сравнивать западные повестки. Это кстати, в полной мере соответствует тренду на стирание разницы между правыми и левыми», — подытожил он.