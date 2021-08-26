Калуга, 26 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 26 августа, участие в V Форуме городов высокого научного и технологического потенциала в Москве. Его заключительное пленарное заседание на тему: «Стратегия центра: базис диверсификации — устойчивость территорий особого государственного значения» состоялось в аналитическом центре правительства Российской Федерации. Вместе с главой региона в работе форума приняли участие депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Скляр и глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова.

Пресс-служба правительства Калужской области V Форум городов высокого научного и технологического потенциала 26.08.21 в Москве

Форум городов ежегодно организует госкорпорация «Росатом». В этом году в фокусе внимания его участников оказались не только атомные города, но и другие близкие по типу муниципальные образования, находящиеся в зоне ответственности крупных российских компаний, таких как ПАО «Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех». В работе форума приняли участие главы городов, руководители градообразующих предприятий, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертно-аналитических центров. В программе — лекции, круглые столы, проектно-экспертная работа в группах.

В течение двух дней участники обсудили будущее корпоративных моногородов с высоким научно-техническим потенциалом. Отмечалось, что одна из важнейших задач — выстраивание системного взаимодействия между компаниями, во многом ответственными за благополучие таких городов, а также разработка предложений в адрес правительства Российской Федерации о принятии ряда целевых адресных государственных программ поддержки и развития этих муниципалитетов. Существующая на текущий момент законодательная база не позволяет госкорпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся города, полноценно участвовать в их развитии. Присвоение таким населённым пунктам особого статуса на государственном уровне наряду с объединением усилий местных властей, госкорпораций и бизнеса позволит реализовать цели Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в V Форуме городов высокого научного и технологического потенциала 26.08.21 в Москве

В режиме видеоконференцсвязи участников заключительной панельной дискуссии приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он, в частности, отметил, что города, о которых идет речь на форуме, когда-то создавались как точки прорывного развития. «Конечно, очень важны производственные и научные мощности, которые в них расположены. От этого зависит их конкурентоспособность и будущее. Но в не меньшей степени эта конкурентоспособность и это будущее зависит от того, какие условия там будут созданы для жизни людей. Давно, а сегодня тем более, главным конкурентным преимуществом являются не здания и не заводы, какими бы современными они не были, даже не природные богатства, а интеллект и творческие способности людей», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев задал вектор разговору о задачах, которые стоят перед всеми структурами, участвующими в развитии городов высокого научного и технологического потенциала. Одним из основных вопросов, требующих эффективных решений на местах, было названо повышение качества медицинской помощи населению. Речь также шла о возможностях реализации инфраструктурных проектов, создании условий для развития культуры и образовательной сферы. Всё это, по единодушному мнению участников форума, будет способствовать привлечению в атомные и корпоративные моногорода высококвалифицированных специалистов и дальнейшему развитию.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в V Форуме городов высокого научного и технологического потенциала 26.08.21 в Москве

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе дискуссии Владислав Шапша отметил, что и в Обнинске есть немало проблем. Вместе с тем, по словам губернатора, за последние пять лет население наукограда выросло на десять тысяч человек, бюджет города за шесть лет увеличился с двух до семи миллиардов рублей. Строятся современные детские сады и школы, совершенствуется инфраструктура. Этому, по мнению главы региона, способствуют участие в национальных проектах и тесное взаимодействие города с госкорпорацией «Росатом», присутствие в наукограде крупнейших научных институтов, связанных с ядерной тематикой, и мощной образовательной базы. «И мы пользуемся этими возможностями. Есть у нас сильная образовательная составляющая, и мы предлагаем на базе Обнинска создать новое учебное заведение, которое могло бы со школы готовить ребят, чтобы они поступали в атомные вузы, а дальше уже ехали работать в закрытые города и развивать атомную промышленность», — подчеркнул Владислав Шапша. Он также рассказал о планах по созданию совместно с ГК «Росатом» научно-технологического центра «Парк ядерных и медицинских технологий.

«Мы предлагаем реализовывать инновационные проекты на территории Калужской области и города Обнинска. Это для нас и есть главный источник развития», — заметил глава региона. При этом Владислав Шапша отметил, что Калужская область входит в десятку российских регионов, наиболее привлекательных для внутренней миграции. «Мы создаем благоприятную среду, пользуясь возможностями региона, национальных проектов и партнерских отношений с теми корпорациями, которые работают на территории Калужской области».