Киев, , 18:54 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук еще в 1991 году противостоял самопровозглашенному Государственному комитету по чрезвычайному положению и отстаивал независимость Украины, а сейчас считается властью ее главным врагом, и в этом заключается исторический парадокс.

Эмблема прокуратуры Украины

Об этом 26 августа в эфире «Первого независимого» заявил политический эксперт Владимир Кацман, комментируя последние события в стране.

Кацман заявил, что ряд депутатов Рады того созыва очень остро и критически отзывались о ГКЧП, стремились к настоящей независимости Украины.

«Причём это были представители не только национально-демократического лагеря — как Черновол и Лукьяненко. Это были и люди другого взгляда и понимания исторических и политических процессов. В частности, Медведчук и Гринев. Я могу назвать много депутатов, которые не были в коммунистическом большинстве, тогда была «группа 239», и не были в национал-демократическом лагере, которых было мало», — сказал он.

По его словам, эти «нейтральные"депутаты тоже высказывались за независимость Украины.

«Я помню Медведчука. Он всегда исповедовал формулу — нет у Украины вечных друзей, нет у Украины вечных врагов, а есть только вечные интересы сограждан, налогоплательщиков. В этом и есть великий исторический парадокс — человек, который признавал независимость, сегодня рассматривается властью как ее первый враг», — отметил Кацман.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа офис генпрокурора Украины объявил о завершении расследования в отношении народных депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей, хотя изначально предполагалось, что следствие продлится как минимум до ноября.