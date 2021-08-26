Вашингтон, 26 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. На верфи американской судостроительной корпорации «Хантингтон Ингаллс Индастриз» (HII) начались работы по строительству четвёртого по счёту авианосца типа «Джеральд Форд» для военно-морских сил США.

(сс) Aidan P. Campbell Авианосец «Джеральд Форд»

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Новый авианосец будет строиться в рамках контракта на постройку двух кораблей этого типа.

Отмечается, что работы ведутся без применения бумажных чертежей, исключительно с цифровыми носителями информации.

Будущий авианосец ВМС США получил название CVN 81 «Дорис Миллер», в честь чернокожего военного моряка, награждённого Военно-морским крестом за отличия, проявленные во время атаки японской авиации на Пёрл-Харбор в 1941 году.