Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы знает имена хакеров, атаковавших США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Хакеры Leland Francisco

Байден уверен, что правительство России имеет информацию о кибератаках на США и о том, кто за ними стоял. Среди прочего Россия должна знать о местоположении хакеров.

В своем обращении Байден также назвал кибербезопасность глобальной проблемой и выразил надежду, что правительство России привлечет преступников к ответственности.

Отмечается, что Вашингтонпризвал страны G7 совместно работать над тем, чтобы «привлечь к ответственности страны, укрывающие преступников-вымогателей».

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы.