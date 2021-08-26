Вашингтон, 26 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы знает имена хакеров, атаковавших США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Leland Francisco Хакеры

Байден уверен, что правительство России имеет информацию о кибератаках на США и о том, кто за ними стоял. Среди прочего Россия должна знать о местоположении хакеров.

В своем обращении Байден также назвал кибербезопасность глобальной проблемой и выразил надежду, что правительство России привлечет преступников к ответственности.

Отмечается, что Вашингтонпризвал страны G7 совместно работать над тем, чтобы «привлечь к ответственности страны, укрывающие преступников-вымогателей».

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы.