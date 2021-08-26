Киев, 26 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Украина получила от МВФ $2,7 млрд, но это не кредит, а безвозвратная помощь, заявил 26 августа на заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM МВФ — Украина

Премьер напомнил, что средства от МВФ были получены 23 августа.

«Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности… позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления», — сказал он.

При этом, подчеркнул глава правительства, получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Минфин Украины заявил, что полученные от МВФ средства могут быть использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или же сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.