Белград, 26 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Белград заинтересован в том, чтобы сербы, проживающие в Словении, получили право иметь двойное гражданство. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич после встречи с своим словенским коллегой Игорем Зорчичем 26 августа в Белграде.

Marc Müller. MSC Ивица Дачич

Дачич отметил, что по предварительным оценкам в Словении проживает от 70 до 100 тысяч граждан сербского происхождения, и они при этом имеют статус не нацменьшинства, а этнической группы.

«Нет стабильного отношения к потребностям сербов в Словении. Здесь речь идет о проблемах финансирования культурных программ, выделения пространства в местных СМИ. Не существует постоянных источников финансирования», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Напомним, что словенцы в Сербии имеют статус национального меньшинства, хотя по данным официальной переписи населения в республике их проживает менее одного процента. Словенцы в Сербии имеют право на двойное гражданство.