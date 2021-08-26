Тамбов, 26 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил членов партии «Единая Россия» за помощь в сборе предложений в народную программу партии, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Официальный портал органов власти Тамбовской оьласти Глава Тамбовщины Александр Никитин

Сегодня, 26 августа, в Тамбове прошла конференция партии «Единая Россия», в работе которой принял участие губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Никитин. Главная тема конференции — принятие предвыборной программы регионального отделения политической партии «Единая Россия» на выборах депутатов Тамбовской областной думы седьмого созыва. Развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, забота о семьях, детях, доступность медицины, социальная поддержка граждан, качественное образование, благоустройство — это приоритеты партии, которые были названы на конференции.

«За прошедшие пять лет наша партия участвовала в реализации важнейших президентских инициатив и программ на территории Тамбовской области, воплощала социально значимые проекты, повышала качество жизни населения каждого муниципального образования области. У этой работы есть результат», — сказал глава региона Александр Никитин.

Он поблагодарил всех партийцев за помощь в сборе предложений в народную программу и дал поручение всем местным отделениям подготовить отчёты по своим территориям с тем, что сделано, и что предложено сделать жителями. Такой мониторинг позволит эффективно работать дальше.

«Единая Россия» всегда брала на себя повышенные обязательства. Мы должны и дальше работать на благо людей, создавая основу для лучшего будущего», — подытожил Александр Никитин.

По традиции на конференции были вручены партийные билеты новым членам «Единой России».