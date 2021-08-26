Москва, 26 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Промышленный вылов мактры, устриц и тарани будет ограничен в России до 31 декабря 2021 г., сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка устриц на берег

В опубликованном проекте приказа министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева сказано, что до 31 декабря 2021 года будут введены ограничения промышленного рыболовства мактры и устриц в подзоне Приморье, а также тарани — в Азовском море и в лиманах Краснодарского края.

Эта инициатива направлена на сбережение водных биоресурсов: к настоящему времени наблюдается 100%-ое освоение «пользователями водных биоресурсов рекомендованного объёма указанных видов водных биоресурсов».