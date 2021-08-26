Оренбург, 26 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Оренбурге 26 августа проходит открытие Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Ведущим торжественной церемонии стал заслуженный артист России Александр Олешко.

Стоп-кадр онлайн трансляции открытия кинофестиваля Вручение приза Ирине Алфёровой

Статуэтку золотого сарматского льва за вклад в российский кинематограф получила народная артистка РФ Ирина Алферова. Специальный приз кинофестиваля за вклад в киноискусство актрисе вручила президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая.

Напомним, кинофестиваль в Оренбурге проходит в 14-й раз. В 2021 году открытие решено проводить в ДК «Газовик», ранее использовалась площадка СКК «Оренбуржье». Новшеством этого года стала и онлайн трансляция культурного мероприятия.