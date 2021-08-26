Ханты-Мансийск, , 18:36 — REGNUM В Югре несколько кандидатов в депутаты отказались от предвыборной гонки. Решение об аннуляции их регистрации принято избиркомом ХМАО 26 августа.

Голосование animatedheaven

Аннулирована регистрация Сергея Ионова, выдвинутого кандидатом в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному округу № 222 на основании личного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Также на основании поступивших личных заявлений об отказе от дальнейшего участия в выборах исключены из списка кандидатов в депутаты думы ХМАО седьмого созыва от партии «Коммунисты России» Марина Отрадная, Искандер Назмеев, Алексей Шнегельбергер, Павел Сучков, Кирилл Слонич.

Сведения о кандидатах будут вычеркнуты из уже напечатанных избирательных бюллетеней для досрочного голосования.

Напомним, досрочное голосование за кандидатов в депутаты госдумы и думы ХМАО пройдёт на территориях Белоярского, Березовского, Октябрьского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов разрешено провести в период с 29 августа по 16 сентябрядля отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Основное голосование в Югре состоится 17, 18 и 19 сентября.