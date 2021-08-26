Тамбов, 26 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Никитин посетил с рабочей поездкой Токаревский район, сообщилиИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он проконтролировал процесс реализации национальных проектов, посетил ряд значимых социальных и производственных объектов, пообщался с местными жителями.

Официальный портал органов власти Тамбовской области Рабочая поездка губернатора Тамбовской области Александра Никитина

Первым объектом посещения стало здание, куда скоро переедет детский сад «Светлячок». Здесь будут организованы четыре группы для размещения 49 детей. В настоящий момент в здании проводятся работы по капитальному ремонту и реконструкции.

На проведение работ из бюджета района выделено 10 млн рублей. Средства направлены на приобретение строительных материалов, оборудование котельной, проведение работ по замене окон, электропроводки, канализации, на подводку воды и других работ по капитальному ремонту первого этажа здания. Сейчас прорабатывается вопрос о привлечении денежных средств на проведение ремонта второго этажа здания. Александр Никитин ознакомился с ходом ремонтных работ, пообщался с коллективом и родителями.

В ходе поездки глава региона также оценил работу агропромышленного комплекса района и перспективы развития одного из крупнейших сельхозпредприятий области — ООО «Агро-Вилион», где производят пивоваренный ячмень, продовольственную пшеницу, подсолнечник, гречиху, сою, кукурузу, нут, горох, семена других культур. В 2020 году здесь построили многофункциональный современный элеватор. Стоимость объекта и инфраструктуры составила 250 млн рублей. В этом году предприятие приступило к строительству нового зерносушильного комплекса, основой которого является сушилка пропускной способностью 150 тонн в час пшеницы и 90−100 тонн в час кукурузы. Вся техника, имеющаяся в собственности предприятия, оснащена системами навигации, контроля и учета.

«Отрадно видеть, что, несмотря на сложные погодные условия этого года, сельхозпроизводство традиционно на высоте. Хорошие показатели урожая, работает перспективное предприятие с высокой культурой земледелия, реализуются инвестиционные проекты», — отметил Александр Никитин.

Один из крупных проектов реализуется в селе Полетаево Токаревского района. Здесь идет строительство площадки откорма ООО «Тамбовский бройлер» с объемом инвестиций в размере более 1,9 млрд рублей. Предполагается также приобретение оборудования и транспорта, строительство цеха по производству органических удобрений. Основной продукцией площадки будет являться цыпленок-бройлер. Продукция будет поставляться на завод по убою и переработке мяса птицы ОАО «Токаревская птицефабрика» для выработки широкого ассортимента мяса птицы. Проектная мощность площадки — 21 000 тонн бройлера.

Целью проекта является развитие мясного птицеводства Тамбовской области, создание новых рабочих мест, улучшение социального положения работников сельского хозяйства. Ввести в эксплуатацию площадку планируется в сентябре 2021 года.

«Мы продолжаем привлекать миллиардные инвестиции. Только на одну площадку откорма «Тамбовский бройлер» направляется порядка 2 млрд средств. На предприятии уже заняты более двух тысяч человек и будут созданы еще 57 рабочих мест», — сказал Александр Никитин.

Активно развивается и социальная инфраструктура района. В этом году в Токаревке полностью преобразится и перейдёт на модельный стандарт работы Центральная библиотека. По национальному проекту «Культура» на модернизацию библиотеки выделено 10 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей добавил местный бюджет. Сейчас здесь ведется капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории. Губернатор проконтролировал ход работ.

«Когда преобразуются сельские библиотеки, значит, жизнь действительно меняется в лучшую сторону», — заметил Александр Никитин.

Уже в октябре вместо прежнего книгохранилища в Токаревке появится современный культурный центр, снащенный по последнему слову техники и укомплектованный современной востребованной литературой. Только новых книг закуплено почти на 3 млн рублей. Модернизация библиотеки позволит обеспечить доступ пользователей к современным информационным ресурсам, высокоскоростному Интернету, создать современное многофункциональное пространство для развития и досуга местных жителей.

Глава региона также посетил и новый парк отдыха Токарёвского поселкового округа. Благоустроенный парк со спортивной площадкой, новым освещением, скамейками, удобными тротуарами и другой инфраструктурой был создан в прошлом году. Как считает Александр Никитин, это успешный пример интеграции различных программ: комплексного развития сельских территорий, госпрограммы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области», программы «Народная инициатива». Кроме того, использовались средства местного бюджета и внебюджетные средства. Во время посещения парка губернатор пообщался с детской футбольной командой, ребята рассказали, что с удовольствием занимаются на новой спортплощадке.

Дальнейшие перспективы развития района глава региона обсудил во время встречи с местными жителями. Он поделился своими впечатлениями, отметив, что налицо поступательное развитие муниципального образования.