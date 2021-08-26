Москва, 26 августа 2021, 18:16 — REGNUM Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева направила на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой провести проверку на предмет фактического участия кандидатов в депутаты Госдумы в коммерческой деятельности иностранных компаний.
Документ подготовлен на основании опубликованной в издании «Профиль» 2 августа 2021 года информации о том, что кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Александр Тарнаев, Вадим Кумин, Сергей Левченко и Леонид Калашников являются лицами, аффилированными с иностранными компаниями. Они также «являются бенефициарами деятельности компаний, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону, и тем самым нарушают данные нормы антикоррупционного законодательства», указано в обращении.
Согласно расследованию «Профиля», со ссылкой на публикацию издания «Век», Александр Тарнаев контролирует офшор «Solidarity Finance Limited», находящийся в юрисдикции республики Кипр, через свою дочь Надежду Тарнаеву. Ей принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который, как предполагают СМИ, могут выводиться деньги из России на зарубежные счета. Чиновники от КПРФ также являются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект», порядка 70% акций которой принадлежит офшору «Binum Securities LTD», пишет СМИ.
По ее словам, если факты, упомянутые в СМИ, подтвердятся, попадание в списки депутатов, нарушивших законодательство, грозит серьезными последствиями.