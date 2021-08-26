Москва, , 18:16 — REGNUM Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева направила на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой провести проверку на предмет фактического участия кандидатов в депутаты Госдумы в коммерческой деятельности иностранных компаний.

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«В случае установления фактов нарушения законодательства… принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — цитирует обращение сетевое издание «Прайм».

Документ подготовлен на основании опубликованной в издании «Профиль» 2 августа 2021 года информации о том, что кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Александр Тарнаев, Вадим Кумин, Сергей Левченко и Леонид Калашников являются лицами, аффилированными с иностранными компаниями. Они также «являются бенефициарами деятельности компаний, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону, и тем самым нарушают данные нормы антикоррупционного законодательства», указано в обращении.

Согласно расследованию «Профиля», со ссылкой на публикацию издания «Век», Александр Тарнаев контролирует офшор «Solidarity Finance Limited», находящийся в юрисдикции республики Кипр, через свою дочь Надежду Тарнаеву. Ей принадлежат доли в самарском банке «Солидарность», через который, как предполагают СМИ, могут выводиться деньги из России на зарубежные счета. Чиновники от КПРФ также являются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект», порядка 70% акций которой принадлежит офшору «Binum Securities LTD», пишет СМИ.

«Генпрокуратура должна отреагировать на наш запрос, но надежды на то, что проверку успеют завершить до выборов, немного. Все зависит от того, насколько госструктура будет заинтересована в проведении расследования и сможет ли она получить информацию по поводу упомянутых в открытых источниках иностранных организаций», — прокомментировала ситуацию Маргарита Пальцева.

По ее словам, если факты, упомянутые в СМИ, подтвердятся, попадание в списки депутатов, нарушивших законодательство, грозит серьезными последствиями.

«Возникнут вопросы не только к государственной проверке документов, но и к самим кандидатам — вплоть до уголовной ответственности, если выяснится, что они скрыли факты наличия бизнеса за рубежом», — сказала она.