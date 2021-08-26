Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Первым посетителем выставки «Подвиг народного единства» в Ивановской башне Нижегородского кремля стала министр культуры России Ольга Любимова, которая с рабочим визитом приехала в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Пресс-служба Министерства культуры России Министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры Нижегородской области Олег Беркович

Ивановская башня кремля была заложена в 1500 году, это первая каменная башня оборонительного сооружения. В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода здесь были проведены ремонтно-реставрационные работы. Общая стоимость ремонта и музеефикации башни составила 18,2 млн рублей, из которых 13,29 млн рублей — средства федерального бюджета, остальное выделил регион.

Любимова также посетила выставку «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли» на площадке манежа в Нижегородском кремле. Здесь представлены памятники русского сакрального искусства XV — начала XX веков.

Также министр встретилась с номинантами премии «Инновация — 2021» в Государственном центре современного искусства «Арсенал», где проходит выставка номинантов премии. Кроме того, Любимова посетила выставку «Шухов. Формула архитектуры».

«Это огромный показатель бережного отношения к сохранению местных ценностей. Такой подход позволяет оценить масштаб и значимость открытий Владимира Шухова», — отметила министр и добавила, что работы Шухова вступают в диалог с произведениями современных мастеров архитектуры — Нормана, Фостера, Фрая и других.

Поездка завершилась посещением открывшегося после первой почти за 30 лет реставрации филиала Нижегородского государственного художественного музея в Доме Губернатора. Стоимость ремонтно-реставрационных работ на этом объекте составила 210,9 млн рублей, из них 134,19 млн рублей — средства федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в день 800-летия Нижнего Новгорода регион посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, парк «Швейцария», встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а также поздравил нижегородцев в рамках гала-шоу «Начало нового».

28 августа в Нижнем Новгороде находится премьер-министр Михаил Мишустин. Он принял участие в форуме «Среда для жизни» и провел встречу с главой области.

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