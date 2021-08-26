Астана, 26 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Пожар, а затем взрыв произошли на территории воинской части ВС Казахстана в Жамбылской области республики, сообщает 26 августа военное ведомство страны.

Пожар

Инцидент произошел в районе города Тараз.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области», — указано в сообщении пресс-службы Министерства обороны Казахстана.

Причины происшествия не установлены.