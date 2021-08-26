Солнечногорск, Московская область, 26 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Уникальная образовательная программа «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в области новых медиа стартовала в Москве. Слушателями первого потока стали более 70 участников из 36 регионов России. Программу организовали АНО «Диалог» — оператор цифрового диалога между властью и обществом — и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». Это первая в России комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, где в формате авторских мастерских слушатели будут учиться у гуру российских медиа — Арама Габрелянова, Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

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Впервые о программе заявил на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций, в рамках которой блогеры и медийщики будут учиться работе с информацией и освоению новых форматов подачи контента.

«Россия в настоящее время переживает цифровую трансформацию: интернет доступен практически везде, люди в любой точке страны могут получить услуги в электронном виде. Вместе с тем развивается система государственной интернет-коммуникации, появляются новые платформы обратной связи с обществом. Сегодня крайне важно не только слушать, но и слышать людей, важно при принятии решений учитывать их пожелания. Для работы в «цифре» нужны кадры, которые смогут эффективно работать в новых реалиях. Новые медиа — это люди, которые при принятии решения о публикации анализируют информацию, умеют отделить зерна от плевел, понять, где информация соответствует действительности или наоборот подается в определенном тенденциозном ключе и может быть воспринята как манипулятивная, что кто-то хочет через СМИ повлиять на чье-то решение. Мы заинтересованы сделать все и создадим все возможности, чтобы Мастерская новых медиа состоялась, и ждем от вас объективной информации», — сказал на церемонии запуска программы заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Леонид Левин.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.

Слушателями первого потока программы стали победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», победители и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил, что благодаря полученным в рамках программы навыкам и компетенциям участники смогут производить более качественный контент и запустить проекты в новых медиа.

«Самый главный результат работы Мастерской — это радикальное повышение качества работы с информацией тех медийщиков, которые будут заканчивать эту программу. Очень надеюсь на то, что каждому участнику это даст новые возможности, новых людей, уверенность общаться и позиционировать себя правильным образом, примеры мастеров. Для нас неважно, где будет работать выпускник мастерской, потому что от повышения профессионализма участников выигрывают все — сам участник, в первую очередь повышается его стоимость и капитализация, выигрывает государство от большего количества профессионалов, выигрывает работодатель, а надо сказать, что партнерами конкурса Лидеры интернет-коммуникаций и Мастерской новых медиа являются крупнейшие российские интернет-компании, а также правительство и правительства регионов. На выпускников наших и так была очередь, я надеюсь, что после школы она будет еще больше» — сказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Мастерами программы стали редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

«Многие финалисты нашего проекта «ТопБЛОГ» добились значительных успехов благодаря участию в проекте. Они улучшили качество контента, нарастили аудиторию, — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — «Мастерская новых медиа» — еще одна уникальная возможность. Это программа, где вы сможете «прокачать» свои навыки в диджитале, поучиться у лучших специалистов в области интернет-коммуникаций, у тех, кто уже добился потрясающих успехов в проектах, реализованных на новых платформах. Немаловажно, что в программе Мастерской предусмотрены образовательные треки по развитию soft skills. Креативное мышление, коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, умение управлять проектами и людьми, ораторское мастерство, неравнодушие — такие гибкие навыки нужны специалистам в диджитал сфере, чтобы повысить творческий и производственный потенциал, лидерские и коммуникационные компетенции».

Программа будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. В программе предусмотрена межмодульная работа — выполнение практических заданий, отработка навыков освещения событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев.

Первый модуль будет посвящен формированию личного бренда профессионала в сфере медиа. На втором модуле слушатели узнают об инструментах реализации медиапроектов в условиях современной цифровой реальности, на третьем разговор пойдет о людях в медиа проектах и работе с ними. На заключительном модуле участники познакомятся со взаимодействием государства и общества в условиях множественной неопределенности и с новой ролью медиа. В программе предусмотрено и выполнение практических заданий. Участники будут работать в студиях, учиться самым современным инструментам и форматам работы. Для них будут организованы мастер-классы от специалистов в различных сферах, и медиатур, в рамках которого участники посетят знаковые места Москвы и смогут подготовить интересный контент для своих медиа.

«Жду от обучения большой заряд энергии от знакомства с яркими интересными ребятами, которые приедут на обучение из 36 субъектов нашей страны, — поделилась слушатель программы, журналист с 19-летним стажем Елена Файман, управляющий партнёр медиа-агентства IQ (г. Оренбург). — Очень крутой подбор мастеров: они разные во взглядах и в манере подачи информации. И это очень здорово, что мы сможем посмотреть на события с разных сторон. Не скрою — волнительно быть в первом потоке, мы как первооткрыватели. Но с другой стороны, мы даём дорогу новому направлению — это прокачка не просто журналистов, пиарщиков или блогеров. Вы даёте старт совершенно новому направлению в профессии — не просто журналиста, а журналиста — личность».

Блогер из Санкт-Петербурга Константин Дуров рассказал, что благодаря обучению в «Мастерской новых медиа» рассчитывает завести новые знакомства в профессиональной среде и стать частью сообщества специалистов в новых медиа.

«Мастерская новых медиа — это новые знакомства в профессиональной среде, создание своего рода клуба единомышленников по всей России. За время обучения я хочу понять, как правильно позиционировать себя в социальных сетях, как создавать свой бренд, как заинтересовать аудиторию и правильно подать информацию. Нас будут обучать эксперты с большим опытом, поэтому жду конкретных инструментов и много практических знаний, которые смогу применить сразу после программы. Обучение пригодится для моих глобальных планов: я хотел бы создать свой команду, с которой мы можем вести блог и запускать интересные проекты, например снимать сериалы», — отметил Константин Дуров.

По итогам обучения слушатели получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

В процессе обучения слушатели будут работать над собственными проектами, которые представят в рамках конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета». Лучшие проекты смогут претендовать на финансовую поддержку института и на экспертную поддержку мастеров.