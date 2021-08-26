«Единая Россия» в регионах проконтролирует выплату пенсионерам
Москва, 26 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Осуществление в регионах единовременной выплаты пенсионерам в размере десять тысяч рублей взяла на контроль партия «Единая Россия», сообщили 26 августа в её пресс-службе.
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Комментируя указ президенты России о единовременной выплате пенсионерам, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уточнил:
«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан».
По его словам, партия намерена разъяснять в регионах людям порядок получения выплат.
«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент [России Владимир Путин]».