Москва, 26 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Осуществление в регионах единовременной выплаты пенсионерам в размере десять тысяч рублей взяла на контроль партия «Единая Россия», сообщили 26 августа в её пресс-службе.

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Комментируя указ президенты России о единовременной выплате пенсионерам, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак уточнил:

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан».

По его словам, партия намерена разъяснять в регионах людям порядок получения выплат.