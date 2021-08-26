Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Более 8 млрд рублей, выделенных правительством РФ Нижегородской области в рамках бюджетного кредита, направят на развитие ключевых территорий, строительство дорог, подземных коммуникаций и модернизацию общественного транспорта. Об этом рассказал губернатор области Глеб Никитин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Никитин сообщил, что выделенную правительством сумму в размере 8,3 млрд рублей планируется направить на развитие ключевых территорий региона. Так, планируется проектирование и строительство водозаборов и дублера проспекта Гагарина, который, по словам губернатора, является «самым тяжелым точки зрения финансовых затрат, но без него развитие территории невозможно». Благодаря бюджетному кредиту также построят новые подземные коммуникации. Также в регионе проведут модернизацию общественного транспорта. Основная составляющая проекта — городской электротранспорт, планируется переложить 99 километров трамвайных путей. Часть средств планируется направить на проектирование и строительство станции метро. Никитин отметил, что её возведение является «самой ожидаемой темой».

Как сообщалось, председатель правительства Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Среда для жизни». Также Мишустин встретился с губернатором области, на рабочей встрече они обсудили вопросы пожаров в регионе и социально-экономическую обстановку.