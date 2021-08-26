Вашингтон, 26 августа 2021, 17:54 — REGNUM К взрывам возле международного аэропорта Кабула причастна террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.
Напомним, в результате взрыва у аэропорта столицы Афганистана погибло не менее 13 человек.
Количество пострадавших уточняется.
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