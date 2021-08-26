Киев, 26 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Надежды на то, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель«отстоит» позицию Киева по «Северному потоку — 2», не оправдались, заявил 26 августа в эфире канала «Прямой» бывший украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель

Оценивая визит Меркель на Украину, он заявил, что она всего лишь пыталась подкупить жителей страны. Политическим вопрос СП-2 она называть не захотела.

Владимиром] Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги». Пристайко «К сожалению, в её риторике и в том, что она говорила с [президентом России, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги».

К тому же Меркель ни слова не сказала, отмечает Пристайко, «о перспективах получения членства в НАТО», как и о «перспективе интеграции в Европейский союз».