Москва, 26 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM направил официальные заявления в адрес Генерального прокурора РФ И. В. Краснова и председателя Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина о противоправных действиях, ибо предполагает, что выявлены нарушения положения ч. 2, ст. 29 Конституции РФ, а также усматриваются признаки преступления, предусмотренные п. «в», ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

NASA Полуостров Ямал

В 2001 г. по заказу Департамента образования администрации ЯНАО и окружного института усовершенствования учителей ЯНАО в издательстве Института проблем освоения Севера СО РАН был издан учебник «Мифология, фольклор и литература Ямала» для 5−7-х классов, Тюмень, 2001, подготовленный авторами Ю. И. Поповым и Н. В. Цымбалистенко (ББК 83.3(2Р-4Тю-6Я)я72 П57, 134 с., 16 цв. ил. ISBN 5−89 181−029−8). Этот учебник издан тиражом 10 000 экз., а также размещён и до сих пор находится в открытом доступе на сайте Национальной библиотеки ЯНАО. Данный учебник доступен неограниченному кругу лиц, используется как учебное пособие в общеобразовательных учреждениях.

Вместе с тем указанный учебник содержит в себе лингвистические признаки возбуждения расовой, национальной розни, унижения национальной чести и достоинства между национальностями ненцами и русскими путём объявления русских «пришлым народом», в отличие от ненцев, признанных «коренным народом» (стр. 7 — «Введение»).

В целом содержательно-смысловая направленность текста — информирование авторами читателей о своём негативном отношении через разделение двух национальностей на «пришлый» народ и «коренной». Данная речевая цель авторов была реализована при помощи различных языковых средств, в том числе эмоционально-экспрессивных приёмов, в основе которых лежит приём выделения шрифтом народов на «коренные» и «пришлые».

Учитывая общественную опасность данного преступления, особое внимание общества и правоохранительных органов по пресечению любого преступления, заключающегося в разжигании межнациональной розни, ИА REGNUM обращает внимание на факт разжигания межнациональной розни в общеобразовательных учреждениях.