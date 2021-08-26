Тверь, 26 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Пять городов Тверской области признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 26 августа. Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 млн рублей на благоустройство общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников. Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что одна из ключевых задач реализации проектов — сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.

Пресс-служба правительства Тверской области Кимры

«В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Вышний Волочек

Ржев признан победителем в категории «Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами.

Проекты сразу трёх городов Тверской области победили в номинации «Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек». В Кимрах благоустроят пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, в Вышнем Волочке — городской сад у Цнинского канала, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Веницианова.

Пресс-служба правительства Тверской области Кашин

Проект благоустройства части набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда в городе Кашине победил в категории «Малые города до 20 тысяч человек».

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

Пресс-служба правительства Тверской области Ржев

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса — в этом году работы по благоустройству ведутся в шести городах. В Калязине заявлено благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора, в Осташкове благоустраивают набережную, в Нелидово — площадь Ленина и улицу Горького, в Торопце приводят в порядок улицу Советскую и территорию Базарной площади, в Конаково — благоустраивается городская набережная с максимальным сохранением природного ландшафта, в Бежецке — идут работы в городском саду «Бежецкий верх».