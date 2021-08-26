Мадрид, 26 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. 25-летний испанский фланговый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола перешел в «Фиорентину». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Об этом 26 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

RonnyK «Реал Мадрид»

В «Фиорентине» также числится бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин.

Одриосола перешел в «Реал» 5 июля 2018 года из «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского защитника в 10 миллионов евро. За последние три года стоимость игрока упала в три раза.

В прошедшем сезоне Альваро Одриосола принял участие в лишь в шестнадцати матчах мадридского «Реала», в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Гранады» и «Кадиса».