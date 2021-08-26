Краснодар, 26 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Туристический автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем в Краснодарском крае на трассе Новороссийск-Керчь 26 августа, сообщили в региональном оперативном штабе. Автобус направлялся из Крыма в Курск.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным краевого ГИБДД, водитель автобуса MAN, совершая поворот налево при запрещенном маневре, столкнулся с фурой.

На момент аварии в автобусе находились 55 пассажиров. По предварительным данным, пострадали шесть человек, все взрослые. Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация — в состоянии средней тяжести их доставили в Темрюкскую ЦРБ.