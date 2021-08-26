Москва, 26 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. 26 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В стартовом составе «красно-белых» выйдет 24-летний форвард Александр Соболев, который последние три игры начинал со скамьи запасных. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Spartak.com «Спартак» — «Сочи»

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в семи матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых смог отметиться лишь одним забитым мячом в матче с «Крыльями Советов».

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко — Айртон Дантас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Илья Кутепов — Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

Главный тренер: Руи Витория.

«Сочи»: Сослав Джанаев — Матео Барач, Родриго, Игорь Юрганов — Тимофей Маргасов, Кирилл Заика, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов — Ивелин Попов, Викториен Ангбан, Дмитрий Воробьев.

Главный тренер: Владимир Федотов.

На данный момент после пяти сыгранных туров «Спартак», набрав семь очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с девятью очками расположился тремя строчками выше.