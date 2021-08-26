Кострома, 26 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Здоровый образ жизни ведут 11,2% жителей Костромской области. Об этом по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2020 год на конференции Костромастата сообщили статистики.

Цитата из м/ф «В гостях у лета». реж Борис Дежкин. 1972. СССР ЗОЖ

В расчёт принимались граждане, которые на курят, ежедневно съедают 400 граммов овощей, употребляют минимальное количество алкоголя и поддерживают мышечный тонус упражнениями не менее 75 минут в день.

Впервые такое исследование в регионе проходило в 2019 году, с этого момента процент «зожников» в регионе не менялся. Для сравнения, в соседней Ярославской области доля населения, ведущего правильный образ жизни, составляет лишь 3%. Среднероссийский показатель — 9,1%.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области Александр Родионов сообщил, что за 2016−2020 года в регионе значительно увеличилась доля населения, систематически нагружающего организм физическими упражнениями.

«В 2016 году физкультурой минимум 2 раза в неделю занимались 34% населения региона — 222 тысячи человек. В 2020 году цифра выросла на 10,6% — до 280 тысяч 469 человек. В показателе учитываются люди в возрасте от 3 до 79 лет, посещающие спортзалы, спортивные школы, занимающиеся скандинавской ходьбой и тому подобное».