Здоровый образ жизни ведут 11,2% жителей Костромской области
Кострома, 26 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Здоровый образ жизни ведут 11,2% жителей Костромской области. Об этом по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2020 год на конференции Костромастата сообщили статистики.
В расчёт принимались граждане, которые на курят, ежедневно съедают 400 граммов овощей, употребляют минимальное количество алкоголя и поддерживают мышечный тонус упражнениями не менее 75 минут в день.
Впервые такое исследование в регионе проходило в 2019 году, с этого момента процент «зожников» в регионе не менялся. Для сравнения, в соседней Ярославской области доля населения, ведущего правильный образ жизни, составляет лишь 3%. Среднероссийский показатель — 9,1%.
Присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской области Александр Родионов сообщил, что за 2016−2020 года в регионе значительно увеличилась доля населения, систематически нагружающего организм физическими упражнениями.
Справка: ежегодно на проведение мероприятий массового и профессионального спорта Костромская область тратит порядка 31 млн рублей. Лучше всего объектами спортивной инфраструктуры в Костромской области оснащены Кострома, Шарья, Нерехта, Волгореченск, Галич и Буй.