Махачкала, 26 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Его фигурантами стали трое сотрудников регионального управления ФНС, в том числе начальник контрольного отдела №1 УФНС России по РД, начальник отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району Махачкалы и его подчиненный, сообщили 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

A-r-e-s Взятка

Их задержали сотрудники УФСБ 24 августа при получении взятки в размере 8 млн рублей в офисе одной из коммерческих структур. Известно, что обратился в правоохранительные органы представитель компании, с которой злоумышленники намеревались получить значительную сумму за якобы оказанную ей помощь в сокрытии истинной суммы неуплаченных налогов.

Идея заработать возникла у задержанных в ходе проведения налоговой проверки деятельности предприятия. Вступив в сговор, они сообщили, что якобы у компании выявили более 35 млн рублей неуплаченных налогов. Чтобы снизить их сумму до 7 млн рублей они потребовали заплатить взятку 8 млн рублей.

Однако представитель компании сообщил о вымогательстве, и злоумышленники были задержаны. В настоящее время решается вопрос об их аресте.