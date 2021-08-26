Минск, 26 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ № 324 «Об утверждении международного договора». Документом утверждена поправка к соглашениям о займе и общим условиям, применимым к займам, подписанную в июне между Белоруссией и Международным банком реконструкции и развития.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«В соответствии с поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Республику Беларусь», — отметила в комментарии к указу пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, после непризнания Западом итогов белорусской президентской кампании 2020 года и Александра Лукашенко законным правителем постсоветской республики, западные финансовые институты продолжили сворачивать сотрудничество с официальным Минском. Евросоюз и США применили к нему политические и экономические санкции.

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