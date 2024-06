Чикаго, США, 26 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Американская рок-исполнительница Патти Смит, получившая основную долю известности в 1970-х годах, выпустила новый мини-альбом, состоящий из семи песен. Релиз был записан в знаменитой нью-йоркской студии Electric Lady, основанной в начале 1970-х Джими Хендриксом, в партнерстве со Spotify. Это первая новая сольная запись Смит с момента выхода ее студийного альбома «Banga» в 2012 году. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

Новая пластинка Смит включила в себя живое исполнение ее собственных песен, таких как «Ghost Dance» и «Broken Flag», и «Birdland», которая была записана за один дубль, а также каверы на «One Too Many Mornings» Боба Дилана и «Blame it on the Sun» Стиви Уандера. «Мы очень гордимся тем, что являемся частью серии Spotify Live at Electric Lady, нашей любимой студии звукозаписи», — рассказала Патти Смит в пресс-релизе. «Это был уникальный вызов, который предложил нам захватывающую и инновационную платформу. Мы благодарны Spotify за их щедрую поддержку и готовность представить живое выступление со всеми его возможностями риска и откровения».

Spotify и студия Electric Lady объявили о создании серии живых выступлений в июле. В проекте будут представлены релизы The Japanese Breakfast, Faye Webster, Bleachers, Remi Wolf, Natalie Bergman и многих других.