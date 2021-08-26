Валентина Терешкова рассказала об итогах съезда «Единой России»
Ярославль, 26 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Жители Ярославской области внесли более 6 тысяч предложений в Народную программу партии «Единая Россия». Программа была принята 24 августа в Москве, где прошел второй этап съезда партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении «Единой России».
Участником съезда от Ярославской области стала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова. По мнению депутата, главным событием съезда стало выступление президента страны Владимира Путина, рассказавшего о приоритетах развития страны.
Валентина Терешкова — единственная из ярославских депутатов, кто регулярно встречается с президентом. Благодаря этим контактам многое удаётся сделать и для Ярославской области.
Главным вопросом съезда стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В Ярославской области список возглавляет Валентина Терешкова. Всего жители нашей страны внесли более 1,6 млн предложений в программу.
Выборы в Госдуму России пройдут в Единый день голосования 19 сентября.