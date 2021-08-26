Ярославль, 26 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Жители Ярославской области внесли более 6 тысяч предложений в Народную программу партии «Единая Россия». Программа была принята 24 августа в Москве, где прошел второй этап съезда партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении «Единой России».

Валентина Терешкова

Участником съезда от Ярославской области стала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова. По мнению депутата, главным событием съезда стало выступление президента страны Владимира Путина, рассказавшего о приоритетах развития страны.

«Владимир Владимирович подчеркнул, что главное — это благополучие и повышение качества жизни каждого человека. Чтобы двигаться к этой цели, нужно реализовывать экономический потенциал, развивать сельские территории, здравоохранение, строить доступное жильё, дороги. Все эти вопросы актуальны для Ярославской области», — сказала Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова — единственная из ярославских депутатов, кто регулярно встречается с президентом. Благодаря этим контактам многое удаётся сделать и для Ярославской области.

«Хочу особо подчеркнуть, что при поддержке Владимира Владимировича Путина в Ярославской области проведено берегоукрепление в Угличе, Мышкине, Рыбинске. Остановлено строительство ЦБК. Совсем недавно при содействии Президента выделены деньги на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске», — рассказала Валентина Терешкова.

Главным вопросом съезда стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В Ярославской области список возглавляет Валентина Терешкова. Всего жители нашей страны внесли более 1,6 млн предложений в программу.

«Все инициативы будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе фракции «Единая Россия» как в Государственной Думе, так и в региональном парламенте. Я благодарю каждого за неравнодушие, за активную позицию, за то, что вместе мы меняем жизнь в Ярославской области и в нашей стране к лучшему», — отметила секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Хитрова.

Выборы в Госдуму России пройдут в Единый день голосования 19 сентября.