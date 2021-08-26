Турин, Италия, 26 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. 26 августа агент 36-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом». Сообщается, что агент хочет договориться с руководством «старой синьоры» о переходе его клиента в «Манчестер Сити». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter-аккаунте.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

В начале июля «Ювентус» возглавил Максимилиано Аллегри, у которого с португальским нападающим натянутые отношения. В первом туре нового сезона итальянской Серии А Роналду провел на поле лишь 30 минут матча с «Удинезе». Аллегри считает, что репутация и менталитет португальца вредит команде.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33-х матчах Серии А, в которых отметился 29-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.

Текущее соглашение нападающего сборной Португалии с «Ювентусом» рассчитано до середины 2022 года.